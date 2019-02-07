Опасность потолстеть и плохие покупки: что сулит гороскоп в феврале

Что сулит гороскоп в феврале

"Утром 7 февраля Меркурий перейдет в Водолей (в сидерическом зодиаке). Будет много нереализуемых идеи и пустой болтовни. А также новых сливов, которые могут существенно поменять расстановку политических сил. В том числе и в России", – пишет Telegram-канал "Сухарева башня".

А астролог Ира Кристер советует в этот период тщательно следить за тем, чтобы не перегнуть палку – особенно во второй половине дня.

"…ко всему новому, неиспытанному ранее нужно подходить с осторожностью. А также вечером этого дня рекомендуется воздержаться от жареного и алкоголя. Если, конечно, у вас есть желание сохранить здоровой свою печень", – пишет она.

"Особенно важно в эти дни не перегрузить печень и сердце… Можно ожидать ощутимую прибавку в весе, если слишком налегать на вкусное и неполезное… При Луне в Рыбах следует опасаться инфекционных заболеваний, отравлений, особенно некачественными продуктами, пищей, питьем. Опасны алкоголь и непроверенные лекарства", – вторят ей эксперты Facebook-сообщества "Лунный календарь".

При этом рекомендуется больше времени уделять вопросам домашним: для них сейчас самое время.

Это хороший день для организационных преобразований. А также для успешных контактов с начальством, спонсорами, представителями официальных инстанций, влиятельными людьми – при условии правильной оценки себя и своих возможностей.

Стоит быть осторожнее с покупками: легко можно переплатить за некачественную или ненужную вещь.

В то же время день отлично подходит для любовных объяснений и помолвки, а также благоприятен для зачатия.

Ранее астролог назвал четыре знака Зодиака, которым будет фартить в феврале 2019. Им будет везти в карьере и личной жизни.

Кроме того, астролог Влад Росс уже говорил Главреду, что в 2019 году главными лузерами станут представители двух знаков Зодиака — Рак и Дева. Эксперт прогнозировал, что у людей, рожденных под знаком Дева, особенно проблематично все будет складываться в работе.

Напомним, темная сторона знаков Зодиака лучше всего известна астрологам. Именно они и составили рейтинг – кто из представителей зодиакального круга – самые темные знаки Зодиака, а кто наоборот.