К украинцам подкрадывается мощнейшая магнитная буря: как пережить

К украинцам подкрадывается мощнейшая магнитная буря / replyua.net

Февраль 2019 выдался крайне сложным месяцем для метеозависимых людей.

Из-за сильных магнитных бурь – две из которых еще впереди – и резких смен погоды украинцам грозит плохое самочувствие: головокружение, головная боль и даже возможны сердечные приступы, предупредили медики.

Особенно осторожными в эти дни астрологи советуют быть людям творческих профессий.

Магнитные бури 19-21 февраля 2019

Мощный геомагнитный удар ожидает Землю уже 20 февраля. При этом неспокойным геомагнитное поле планеты будет три дня подряд – с 19 по 21 февраля.

В эти дни, а особенно непосредственно во время магнитной бури 20 февраля категории G1, люди могут жаловаться на:

внезапное ухудшение самочувствия,

рассеянность внимания,

раздражительность,

сонливость или, наоборот, бессонницу.

В зоне повышенного риска – люди с хроническими заболеваниями.

Магнитные бури 26-28 февраля 2019

Следующий метеоудар ожидается с 26 по 28 февраля 2019. Эта буря будет слабее, но тоже может доставить немало проблем.

Магнитные бури в феврале 2019

Как помочь себе при магнитных бурях

В период магнитных бурь медики рекомендуют не переедать, отказавшись от тяжелой пищи и алкоголя. Лучше включить в свой рацион блюда из каш, овощей и фруктов. А также побольше пить полезной жидкости: воды, зеленого чая, травяных отваров и т.п.

Физические нагрузки и даже вождение авто стоит свести к минимуму из-за снижения концентрации внимания.

Людям с хроническими заболеваниями нужно тщательнее следить за своим здоровьем и держать под рукой необходимые препараты.

Ранее Главред писал о симптомах при магнитных бурях и как помочь себе при магнитных бурях. В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.