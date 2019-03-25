Последние метеоудары марта 2019: как спастись

Магнитосфера Земли будет неспокойной 4 дня / фото: xyz.org.ua

В конце марта Земле грозят четыре метеоудара.

Магнитосфера Земли будет неспокойной с 26 по 29 марта.

Тяжелее всего придется 28 и 29 марта.

Так, 28 марта из-за вспышки на Солнце ожидается повышение конфликтности. В это время нужно внимательно отслеживать свое эмоциональное состояние, стараясь избегать споров и конфликтов.

Средняя по силе магнитная буря будет и 29 марта. Людям стоит быть готовыми к чувству усталости, а также резкому ухудшению настроения.

Календарь магнитных бурь на март-апрель 2019 / Скриншот с tesis.lebedev.ru

Симптомы при магнитных бурях

Магнитные бури часто провоцируют:

сонливость или, наоборот, бессонницу;

внезапное ухудшение самочувствия,

раздражительность,

рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.