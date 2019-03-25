Диетолог развенчала популярный миф о пользе красного сухого вина

Польза вина сомнительна, считает Оксана Скиталинская / odessit.ua

Алкоголь, в частности, красное вино, является контроверсионным напитком, заявила врач-диетолог Оксана Скиталинская.

По ее словам, польза вина сомнительна, так как содержание ресвератрола (антиоксидант, который улучшает состояние сосудов) в нем чрезвычайно низко, а для того, чтобы получить достаточно ресвератрола, человеку нужно выпить 40 литров вина.

"С другой стороны, алкоголь действует плохо на мозг и печень. У женщин (таких исследований много) он увеличивает риск рака молочной железы. При условии, если его употреблять каждый день.

Поэтому красное сухое вино можно употреблять не ежедневно, не в большом количестве и по случаю знаменательных событий", - добавила она во время чата в Главреде.

Напомним, ранее Скиталинская рассказала о пользе поста для организма.