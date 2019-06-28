Ей недолго осталось: астролог напророчил Украине новую Конституцию

Астролог рассказал, как в ближайшие годы будет меняться Конституция Украины / Главред

28 июня в Украине отмечается День Конституции. Однако астрологический прогноз указывает на то, что наш Основной закон ждут серьезные перемены, а точнее – Украина получит совершенно новую Конституцию, которая существенно будет отличаться от нынешней. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Этих перемен украинцам ждать недолго. Новый вариант Конституции Украины появится уже в 2020 году. Не раньше – это точно", - уточнил астролог.

По словам Росса, Раде следовала бы принимать новую Конституцию Украины в другой день и, соответственно, праздновать День Конституции в другое время.

Читайте такжеСамые прелестные поздравления с Днем Конституции Украины на словах и в картинках"Нам не стоит оставлять День Конституции 28 июня, день под зодиакальным знаком Рака. Намного лучше будет, если новый Основной закон появится в день под более свободолюбивым знаком Зодиака, например, Водолея. В этом случае Конституция Украины будет более совершенной и прогрессивной, а наша страна станет более успешной и свободной", - резюмировал он.

Ранее астролог Влад Росс объяснил, почему Украине нужно изменить гимн.

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