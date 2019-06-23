Ученые пояснили пользу замороженных овощей и фруктов

Замороженные овощи и фрукты так же полезны, как и свежие / etselquemenges.cat

Ученые из Университета Северной Каролины США в результате ряда экспериментов пришли к выводу, что замороженные овощи так же полезны, как свежие.

Как сообщает enovosty.com/news, исследователи отмечают, что при заморозке овощи и фрукты сохраняют до 70% витаминов и минералов.

По мнению экспертов, причина заключается в том, что для заморозки используют максимально свежие и качественные продукты.

Читайте такжеУченые назвали улучшающий память овощОднако ученые подчеркивают, что овощи и фрукты из супермаркета могут быть не так полезны, как домашние. Важно использовать правильную технологию заморозки, чтобы на продуктах отсутствовали кристаллы льда.

Необходимо также внимательно изучать состав овощей и фруктов из холодильника. Продукты не должны содержать соль и сахар. Для сохранения полезных веществ их необходимо замораживать без дополнительных добавок.

Напомним, ученые утверждают, что лекарства на основе куркумина, основного ингредиента куркумы, успешно подавляют раковые клетки и способствуют развитию здоровых.