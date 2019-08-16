Работа в офисе может свести в могилу: ученые предупредили об опасности

16 августа 2019, 04:06

Более 11 часов в день в сидячем положении повышают риск смерти на 40%.

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Офисная работа таит множество рисков для здоровья / joinfo.ua

Ученые выяснили, что работа в офисе может быть крайне опасной. Травмы, диабет, инсульт, психические расстройства – это далеко не весь "букет" проблем, который может настигнуть офисных сотрудников, пишет Die Zeit.

Итак, в каких же случаях офисная работа будет негативно сказывается на здоровье.

Больше рабочих часов – больше проблем

По статистике, риск возникновения несчастного  случая прямо пропорционален количеству рабочих часов. Об этом свидетельствует проведенный учеными Университета Гонконга анализ более чем 240 исследований, посвященных влиянию работы на здоровье. Ученые выяснили, что чем больше человек работает, тем выше риск  развития диабета 2-го типа, а также психических проблем, таких как депрессия и тревожные состояния.

Кроме того, люди, которые засиживаются на работе больше подвержены  вредным привачкам:  они чаще курят, пьют больше алкоголя, хуже питаются и меньше двигаются.

Еще одна пугающая статистика от австралийских ученых: у того, кто проводит более 11 часов в день в сидячем положении, риск смерти на 40% выше, чем у того, кто сидит менее 4 часов в день.

Отсутствие здорового сна приводит к травмам

Трудоголики зачастую мало спят и, естественно, не высыпаются. В связи с этим чаще стают жертвами несчастных случаев. Исследование, проведенное в 2005 году учеными Медицинской школы Массачусетского университета, показало, что у сотрудников, регулярно работающих сверхурочно, на 61% выше риск получения травм.

Общение с начальством после работы – причина депрессии

Законом не зря установлен 8-часовой рабочий день. Люди, которые  работают более 55 часов в неделю, повышают риск возникновения инсульта или инфаркта. А если вас угораздило выполнять просьбы начальства после окончания рабочего дня, ждите беды.  Немецкие ученые отмечают, что сотрудники, которые отвечали на запросы по работе после окончания рабочего дня, чаще жаловались на боли в спине, нарушения сна и подавленность.

От работы нужно отдыхать

Еще одна проблема прилежных "белых воротничков" - отсутствие отпуска. Исследователи из Хельсинкского университета на протяжении 5 лет наблюдали за 1,2 тыс. финских бизнесменов. Выяснилось, что именно среди тех, кто хорошо питался и в целом вел более здоровый образ жизни, умерло значительно больше людей, чем ожидалось. Всех их объединяло одно: они намного реже брали отпуск, чем остальные.

Работать или не работать?

Впрочем, ученые не рекомендуют, почитав результаты исследований, увольняться. Так как отсутствие работы также вовсе не влияет положительно на здоровье и способствует появлению опасных для здоровья привычек, например, курения или употребления алкоголя. Напротив, есть множество доказательств того, что восьми часов работы в неделю достаточно для того, чтобы значительно улучшить психическое самочувствие человека.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как не "сгореть" на работе. В частности, для борьбы с профессиональным выгоранием рекомендуют общаться с родными, обнимать любимых, избегать конкуренции на работе и найти хобби.

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