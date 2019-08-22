Есть и не поправляться: эксперт рассказал, что можно слопать вечером

Эксперт рассказал, что можно сьесть на ночь / 1zoom.ru

Диетолог назвал топ-5 продуктов, которые можно сьесть после 18 часов вечера и не бояться увидеть лишние килограммы на весах.

Кроме того, тем, кто поздно ложиться, хочет перекусить и не намерен поправляться, можно разнообразить свой вечерний рацион продуктами с содержанием белка.

1. Творог

Для позднегоужина идеальный вариант – это творог. В нем содержится кальций и так необходимый нам белок. Чтобы было ощущение сытости, можно добавить фрукты, орехи, мед.

2. Мясо

Диетолог советует выбрать мясо нежирное – например, грудка курочки, которую лучше всего приготовить на гриле или на пару. К мясу можно приготовить овощи в виде салата или запечь. Каши, макароны, картофель лучше оставить для обеда.

3. Рыба

Рыба – один из самых простых вариантов ужина: быстро готовится и хорошо усваивается. К тому же организм насытится фосфором и белками.

4. Яйца

Блюда с яйцами – еще один прекрасный вариант позднего ужина. Можно без стестнения сделать омлет с грибами, сыром или овощами.

5. Фрукты

Если нет сильного голода, но есть желание что-то пожевать – фрукты придут на спасение. Лучше всего сьесть ягоды, цитрусовые или яблоки. Но вот бананы, персики и виноград лучше оставить на утро.

Если после ужина снова захотелось что-то съесть - выпейте стакан кефира или закваски.

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