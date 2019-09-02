"Очень хороший секрет": психолог объяснила, как побороть осеннюю депрессию

В борьбе с осенней депрессией помогут маленькие удовольствия, посоветовала психолог / Reuters

Психолог Елена Рыхальская сообщила, что есть "очень хороший секрет" борьбы с осенней депрессией - позволять себе маленькие удовольствия.

Нервную систему необходимо регулярно "кормить" маленькими удовольствиями, они должны быть не только гастрономическими, рассказала эксперт в эфире ObozTV.

Собеседница подчеркнула, что нервная система человека реагирует на маленькие удовольствия так же, как и на большие.

"…Например, вы съели любимую конфету или вам подарили машину. Вроде бы - совершенно несопоставимые вещи. Но мозг все воспринимает гораздо проще. Идет подача импульса удовольствия, независимо от масштабности", - заявила Рыхальская.

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Эксперт отметила, что из-за изменения погоды осенняя депрессия теперь обычно начинается не в сентябре, а в октябре. Собеседница объяснила, что она возникает по ряду причин: перестройка организма, серость и нехватка витамина D.

Ранее диетолог Галина Незговорова посоветовала, что осенью депрессию может помочь побороть употребление белковой пищи, овощей, небольшого количества черного шоколада и различных фруктов.