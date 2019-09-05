Врач раскрыла лучшее "лечение" хруста суставов

Лучшее "лечение" хруста суставов - спорт, сообщила Альбина Комиссарова / instagram.com/doctor_komissarova

Если у человека хрустят пальцы, колени или шея и больше ничего не беспокоит - это нормально.

Лучшее "лечение" хруста суставов - больше двигаться или начать заниматься спортом, написала диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова в Instagram.

Эксперт отметила, что если суставы не просто хрустят - это уже повод для обращения к врачу.

"…если к хрусту прибавляется ограничение подвижности, боли и т.д. - к врачу!" – посоветовала медик.

Ранее уже бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что ученые до сих пор не имеют 100% уверенности относительного того, почему хрустят пальцы. Экс-чиновца добавила, что хруст пальцами не приводит к артриту.