Врач раскрыла лучшее "лечение" хруста суставов

Когда суставы не просто хрустят, но и болят, - нужно обращаться к врачу, подчеркнула медик.
Если у человека хрустят пальцы, колени или шея и больше ничего не беспокоит - это нормально.
Лучшее "лечение" хруста суставов - больше двигаться или начать заниматься спортом, написала диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова в Instagram.
Эксперт отметила, что если суставы не просто хрустят - это уже повод для обращения к врачу.
"…если к хрусту прибавляется ограничение подвижности, боли и т.д. - к врачу!" – посоветовала медик.
Ранее уже бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что ученые до сих пор не имеют 100% уверенности относительного того, почему хрустят пальцы. Экс-чиновца добавила, что хруст пальцами не приводит к артриту.