Деньги на ветер: медики назвали самые бесполезные анализы

6 сентября 2019, 00:26

Всего врачи выделили 8 анализов, пользы от которых ни на грош.

Самые бесполезные анализы назвали медики
Самые бесполезные анализы назвали медики / GoGetNews

Самые бесполезные анализы назвали медики.

На такие анализы не стоит тратить ни время, ни деньги. Всё равно их результаты либо не влияют на лечение, либо слишком неточные.

Всего врачи выделили 8 анализов, пользы от которых ни на грош.

Перечень бесполезных анализов выглядит так:

  1. Анализ на лептин – гормон, который в ответе за энергетический обмен в организме и, соответственно, ожирение. Однако проблема с лишними кило и так налицо, подтверждать ее анализами – пустая трата време6ни и денег.
  2. Анализ на определение уровня кортизола – его делают женщинам при подготовке к процедуре ЭКО. Эксперты отмечают, что результаты этого анализа слишком ненадежные, чтобы им доверять.
  3. Анализ на антитела к вирусу Эпштейна-Барра – для взрослых он бесполезен, так как большинство людей переносят болячку в детстве.
  4. Определение антител к хеликобактер пилори – медики настаивают, что целесообразнее сделать гастроскопию или биопсию.
  5. Тест на онкомаркер СА125. Он точно не выявляет, есть ли у пациентки рак яичников, так как в организме могут быть и другие отклонения.
  6. Проверка на антитела к ТТГ.
  7. Пробы на инсулин и С-пептид (часто сдают диабетики). Последний можно сдать всего один раз, а не каждые полгода, так как динамика заболевания попросту не отслеживается.
  8. Beta-Cross laps и остеокальцин – на подтверждение остеопороза. Эксперты советуют заменить его денситометрией.

Ранее команда проекта Мир наизнанку обещала обнародовать результаты анализа ДНК волоса "снежного человека". Результаты анализа должны были стать сенсационным подтверждением существования легендарного человекоподобного существа.

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здоровье обследование анализы
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