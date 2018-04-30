Ученые назвали продукты, которые сильнее всего вызывают аппетит

Ученые составили список продуктов, которые лишь провоцируют голод, а не утоляют его.

Первые места заняли:

хлеб,

чипсы,

крекеры.

Такая еда не насыщает организм. Всего минут через 20-30 после перекуса люди начинают испытывать еще больший голод. Именно поэтому многие рестораны предлагают бесплатный хлеб, а бары – чипсы, пишут Актуальные новости.

Кроме того, не могут удалить голод и сладости. Они лишь успокаивают те участки мозга, что отвечают за потребность в еде, но не удовлетворяют их. В итоге мозг продолжает слать сигналы, что желудок пуст.

И, наконец, не удаляют голод продукты с низким процентом жира. Употребляя их, мы провоцируем ситуацию, когда в желудке вырабатывается больший процент пищеварительного сока. А это в свою очередь способствует ускоренному перевариванию пищи.

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