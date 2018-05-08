Ребенок отравился: что делать и чем кормить

8 мая 2018, 20:27

"Главред" выяснил симптомы отравления у ребенка и что в таких случаях делать родителям.

Симптомы отравления у ребенка и что делать родителям.

В Черкассах утром 8 мая нескольким десяткам учеников СОШ №8 внезапно стало плохо во время праздничной линейки.

Практически сразу появилась информация о массовом отравлении. А премьер-министр Владимир Гройсман даже заявил, что возможной причиной массового отравления детей могло стать распыление отравляющего вещества прямо перед началом "линейки".

"Главред" выяснил симптомы отравления у ребенка и что в таких случаях делать родителям.

Симптомы отравления у детей

Первые признаки отравления следующие:

  • боли в животе;
  • тошнота, многократная рвота;
  • диарея (стул со слизью, зеленью или прожилками крови);
  • головная боль;
  • резкое повышение температуры;
  • вялость и слабость;
  • бледность;
  • учащенное сердцебиение;
  • нет аппетита.

Ребенок отравился: что делать

Если помимо вышеперечисленных симптомов у ребенка наблюдаются необычные или опасные признаки интоксикации (например, потеря сознания, судороги, выраженная тахикардия, понизилось давление, нарушились зрение или речи и т.п.), необходимо немедленно вызвать "скорую". При этом отказывайтесь от госпитализации врачи настоятельно не рекомендуют.

Важно! Если отравление у ребенка 1 года или более раннего возраста, то оно лечится исключительно под наблюдением педиатра. Заниматься самолечением категорически не рекомендуется.

В домашних условиях в первую очередь нужно заняться проблемой обезвоживания и вывести токсины, дав ребенку сорбент.

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В большинстве случаев врач назначает антибиотики, противодиарейные препараты и пробиотики.

Чем кормить ребенка при отравлении

Многие мамочки спрашивают: "Если ребенок отравился, что можно кушать?"

Пока идет лечение и еще пару недель после выздоровления рекомендуется придерживаться диеты. При пищевом отравлении ребенку дают:

  • сухарики из белого хлеба,
  • разваренные каши на воде,
  • сухофрукты,
  • овощи, приготовленные на пару,
  • компоты без сахара,
  • кефир. Внимание! У свежего кефира (сутки после изготовления) слабительный эффект, со второго дня – результат уже обратный.

Во время диеты после отравления пища должна быть очень мягкой консистенции.

После отравления ребенка нельзя кормить:

  • огурцами,
  • молоком,
  • сыром,
  • бобовыми,
  • квашеной капустой,
  • черным хлебом,
  • сладкими йогуртами,
  • апельсинами и мандаринами,
  • сливами,
  • виноградом,
  • зеленью.

Все эти продукты могут вызвать повышенное газообразование и усугубить ситуацию.

Употребление масла и жиров в этот период нужно сократить примерно вдвое.

Отравление у ребенка: Комаровский объясняет, что делать

Доктор Комаровский в своем видео объяснил, чем и как поить ребенка, в каком количестве давать активированный уголь. Он также рассказал о профилактике пищевых отравлений и назвал симптомы, при которых срочно нужен врач.

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