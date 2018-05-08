Ребенок отравился: что делать и чем кормить

В Черкассах утром 8 мая нескольким десяткам учеников СОШ №8 внезапно стало плохо во время праздничной линейки.

Практически сразу появилась информация о массовом отравлении. А премьер-министр Владимир Гройсман даже заявил, что возможной причиной массового отравления детей могло стать распыление отравляющего вещества прямо перед началом "линейки".

"Главред" выяснил симптомы отравления у ребенка и что в таких случаях делать родителям.

Симптомы отравления у детей

Первые признаки отравления следующие:

боли в животе;

тошнота, многократная рвота;

диарея (стул со слизью, зеленью или прожилками крови);

головная боль;

резкое повышение температуры;

вялость и слабость;

бледность;

учащенное сердцебиение;

нет аппетита.

Ребенок отравился: что делать

Если помимо вышеперечисленных симптомов у ребенка наблюдаются необычные или опасные признаки интоксикации (например, потеря сознания, судороги, выраженная тахикардия, понизилось давление, нарушились зрение или речи и т.п.), необходимо немедленно вызвать "скорую". При этом отказывайтесь от госпитализации врачи настоятельно не рекомендуют.

Важно! Если отравление у ребенка 1 года или более раннего возраста, то оно лечится исключительно под наблюдением педиатра. Заниматься самолечением категорически не рекомендуется.

В домашних условиях в первую очередь нужно заняться проблемой обезвоживания и вывести токсины, дав ребенку сорбент.

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В большинстве случаев врач назначает антибиотики, противодиарейные препараты и пробиотики.

Чем кормить ребенка при отравлении

Многие мамочки спрашивают: "Если ребенок отравился, что можно кушать?"

Пока идет лечение и еще пару недель после выздоровления рекомендуется придерживаться диеты. При пищевом отравлении ребенку дают:

сухарики из белого хлеба,

разваренные каши на воде,

сухофрукты,

овощи, приготовленные на пару,

компоты без сахара,

кефир. Внимание! У свежего кефира (сутки после изготовления) слабительный эффект, со второго дня – результат уже обратный.

Во время диеты после отравления пища должна быть очень мягкой консистенции.

После отравления ребенка нельзя кормить:

огурцами,

молоком,

сыром,

бобовыми,

квашеной капустой,

черным хлебом,

сладкими йогуртами,

апельсинами и мандаринами,

сливами,

виноградом,

зеленью.

Все эти продукты могут вызвать повышенное газообразование и усугубить ситуацию.

Употребление масла и жиров в этот период нужно сократить примерно вдвое.

Отравление у ребенка: Комаровский объясняет, что делать

Доктор Комаровский в своем видео объяснил, чем и как поить ребенка, в каком количестве давать активированный уголь. Он также рассказал о профилактике пищевых отравлений и назвал симптомы, при которых срочно нужен врач.