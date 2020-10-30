"Это, бл*дь, просто провал": блогер сыграл в Cyberpunk 2077 и пришел в отчаяние

Cyberpunk 2077 Киану Ривз

Новость об очередном переносе Киберпанка 2077 не прошла незамеченной мимо Игоря Линка. Популярный российский блогер поспешил поделиться своими впечатлениями после прохождения демонстрационной версии игры. Если кратко: все очень плохо.

По его словам, новая игра от создателей "Ведьмака" вполне может претендовать на звание одного из самых громких провалов в игровой индустрии последних лет — и недавний перенос вряд ли изменит ситуацию для разработчиков.

"Эту игру не спасет перенос ни на декабрь, ни на январь, этой игре минимум год еще был бы нужен, чтобы просто превратиться во что-то, что можно было бы назвать игрой. Это, бл*дь, просто провал.

"Сэкономьте деньги — отмените предзаказ, или не оформляйте покупку в первые дни до релиза, пока не увидите первые отрицательные оценки на метакритике (агрегатор рецензий — прим. редакции)", — поведал автор поста.

Cyberpunk 2077 / Twitter-аккаунт игры

Что примечательно, двумя днями ранее другой известный блогер Ильи Мэддисона аналогично прошелся по Cyberpunk 2077, заявив, что игру можно не ждать в текущем году из-за её неподготовленности.

"С киберпанком видать совсем все плохо. То что собрали за год в спешке вызвало у игрожура на пресс показах реакцию, схожую с показом фоллаута 76, тока про это все говорили осторожно, не обижая авторов ведьмака. Ну видимо решили игру срочно доделывать, в 2020 не выйдет, думаю", — рассказал Илья.

Это уже третий по счету перенос даты выхода игры с начала года. Игра должна была выйти в середине апреля, после чего её отложили до сентября. Последней датой в сетке релизов значилось 19 ноября.

Теперь релиз игры запланирован на 10 декабря. Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее старший дизайнер уровней "Киберпанка" Майлз Тост (Miles Tost) прокомментировал информацию о вырезанном контенте из грядущего ролевого боевика.