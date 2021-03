Life is Strange 3, Hitman, Мстители – главное с шоу Square Enix

Главное с шоу Square Enix / IGN Nordic

Вчера вечером завершилась весенняя презентация компании Square Enix, в рамках которой студия сделала несколько интересных анонсов. Мы собрали лучшие из них здесь – для вашего удобства.

Самым громким, конечно, стала третья Life is Strange – игра с подзаголовком True Colors выходит 10 сентября сразу на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Stadia и ПК. Также этой осенью Square Enix выпустит ремастер первой части Life is Strange и приквела Before the Storm.

Другие интересные моменты шоу:

Увы и ах. Анонсировали Hitman Sniper Assassins – игру для смартфонов со ставкой на снайперские миссии. Разрабатывают авторы Lara Croft GO, Deus Ex GO и Hitman GO;

Для "Мстителей" выйдет дополнение с Черной пантерой, однако точной даты пока нет. При этом до конца лета игроков ждет появление новых злодеев, кооперативного контента и прочего;

Анонсировали, внезапно, переосмысление Space Invaders для смартфонов, а упор будет сделан на дополненную реальность.

Анонсированная в прошлом году ролевая игра Project Athia получила название Forspoken и обзавелась примерной датой выхода — 2022 год на ПК и PS5;

Представили свежий синематик Outriders и напомнили, что на ПК, PS4, Xbox One и Xbox Series игра выйдет уже 1 апреля.

А уже на следующей неделе, 26 марта, нас ожидает новая демонстрация горячо ожидаемого украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2.