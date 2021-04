Не забудьте бесплатно забрать копию Ratchet & Clank для PS4 или PS5

Успейте забрать Ratchet & Clank / Sony

Компания Sony поспешила напомнить всем владельцам актуальных консолей PlayStation, что сегодня последний день, когда можно забрать платформер Ratchet and Clank совершенно бесплатно.

К тому же, вчера игра начала работать в 60 FPS на PS5. Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store – как только вы загрузите игру, она останется вашей навсегда.

Параллельно в рамках программы "Играйте дома" Sony бесплатно и навсегда раздаёт девять инди-игр для PS4 и PS VR, включая полюбившиеся многим ABZÛ, Subnautica и The Witness. Однако на этом акция не закончится – с 20 апреля начнётся раздача полного издания экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn, куда входит сюжетное дополнение Frozen Wilds. После этого ожидается ещё несколько игр, ведь инициатива "Играйте дома" продлится вплоть до июня.

А для всех желающих сэкономить, компания запустила весеннюю распродажу игр для PlayStation, которая пройдет в два этапа – первый из которых завершится 15 апреля 2021, после чего скидки получат уже другие тайтлы.

В общей сложности весенняя распродажа продлится четыре недели, в ходе которой игроки смогут выгодно купить многие известные хиты, включая The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Assassin's Creed Вальгалла, и не только.

Также не забывайте заглядывать в Epic Games Store, где на этой неделе раздают неплохой инди-проект Creature in the Well 2019 года. По жанру, это слэшер с элементами пинбола и видом сверху про исследование подземелий. Игроки берут на себя роль робота BOT-C, которому предстоит отправиться в глубины горы, чтобы восстановить питание древнего технического центра.