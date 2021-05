В магазине Steam можно выгодно закупиться играми Electronic Arts

Кадр из Dead Space / EA

В онлайн-магазине Steam проходит очередная распродажа, на этот раз посвящённая играм компании Electronic Arts. В течение недели здесь можно выгодно купить многие хиты издателя, в том числе Dead Space, Dragon Age, Mass Effect и не только.

Параллельно в Steam также проходят распродажи серии Call of Duty (до 18 мая) и игр издательства Bethesda (до 16 мая). Со скидками можно приобрести такие тайтлы, как Call of Duty: WWII, Call of Duty: Modern Warfare, Fallout 4, DOOM Eternal и другие.

Распродажа EA в Steam:

Тем временем в другом онлайн-магазине PS Store продолжается бесплатная раздача полного издания экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn, куда входит сюжетное дополнение Frozen Wilds. Помимо этого, пользователи PlayStation могут забрать ещё девять игр.

Тем, кто предпочитает играть на Xbox, стоит заглянуть в магазин Microsoft Store, где прямо сейчас игры для Xbox и ПК продаются с большими скидками. В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Cyberpunk 2077, FIFA 21, Assassin's Creed Вальгалла и многое другое.