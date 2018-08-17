"Приготовьтесь, будет громко". Киевлян предупредили об артиллерийских залпах в ближайшие дни

Артиллерийское орудие ВСУ / facebook.com/backandalive/

Вечером в субботу,18 августа, в понедельник, 20 августа, и в среду, 22 августа, в столице Украины во время репетиции парада войск в честь Дня Независимости Украины будут звучать артиллерийские салюты.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службы КГГА и Министерства обороны Украины. Согласно обнародованным чиновниками данным, всего будет произведено десять залпов орудий с огневой позиции, расположенной в центре Киева на Трухановом острове.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в небе над Киевом заметили боевые самолеты.