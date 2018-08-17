Спасая гривну, НБУ потратил значительную сумму / http://smartclever.com.ua/

С 30 июля по 17 августа Национальный банк Украины в ходе интервенций для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке продал 526,6 млн долл

Только на прошлой и позапрошлой неделе - с 30 июля по 10 августа - НБУ продал на рынке 311,6 млн долл, свидетельствуют данные на сайте Нацбанка

Читайте такжеЭкстренный аукцион. Стало известно, как продажа валюты от НБУ повлияла на курс доллараПри этом, как следует из комментария Нацбанка о ситуации на валютном рынке, на этой неделе - с 13 по 17 августа - регулятор продал 215 млн долл.

Учитывая эти данные, с начала года показатель покупки валюты пока превышает ее продажу на 702,1 млн долл.

Напомним, только 14 августа, спасая гривну, НБУ продал 66,6 миллиона долларов.

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривни к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривни за доллар. Ознакомиться со сведениями правительства можно здесь.