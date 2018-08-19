В Черкассах в лагере внезапно умерла 13-летняя девочка

Санаторий "Сосновый бор" потрясла смерть девочки / Фото: zdrav.ck.ua

В детском санатории "Сосновый бор" в Черкассах умерла 13-летняя девочка.

"Трагедия произошла около часа ночи. Известно только, что ребенок пришел с дискотеки, у нее начались судороги и ртом пошла пена", - сообщил об инциденте в Facebook местный журналист Вадим Комаров.

В Центре коммуникаций ГУНП Черкасской области подтвердили данную информацию, передает vikka.ua.

Отмечено, что ребенок был доставлен скорой в больницу, где девочка умерла. Сейчас устанавливают причину смерти, проводят экспертизу.

Напомним, ранее во Львове после укуса змеи умерла 4-летняя девочка.