"Пощаде здесь нет места": в Украине предложили обложить Австрию санкциями за приглашение Путина на свадьбу

19 августа 2018, 18:08

Политэксперт отметил, что Путин ездил на австрийскую свадьбу не просто так.

Флаги Украины и Австрии
Флаги Украины и Австрии / АиФ-Украина

Бывший шеф-редактор журнала "Forbes Украина" Максим Кухар предложил ввести санкции против Австрии. Поводом, по его мнению, послужило приглашение президенту РФ Владимиру Птуину на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, что стоит рассматривать как "знак дружбы и одобрения".

"Для сравнения скажу, что это хуже, чем если бы три русских танка "случайно" заехали в пригород Харькова или Сум", – написал Кухар у себя в Facebook.

В частности, журналист предложил:

  • устроить проверки всех австрийских компаний, работающих в Украине;
  • "вышвырнуть" компании Австрии и связанные с ними фирмы из всех торгов и тендеров;
  • "по три раза в день" задерживать автомобили австрийских граждан "для проверки на угон";
  • отменить контракты на поставку сырья австрийским или связанных с ними компаниям;
  • провести военные учения на Закарпатье "со сценарием глубокого рейда и штурма столицы Австрии";
  • "случайно" нарушать воздушные границы Австрии военными самолетами.

При этом Кухар добавил, что приглашение Путина на свадьбу главы МИД ставит Австрию "за рамки НАТО". Тут стоит уточнить, что Австрия не является членом Альянса.

/ facebook.com/Максим Кухар

Читайте также"Минск пробуксовывает": в Кремле рассказали о переговорах Меркель с ПутинымВ свою очередь украинский политэксперт Дмитрий Корнейчук отметил, что Путин ездил на австрийскую свадьбу не просто так.

"И без шуток. На самом деле визит Путина в Австрию на свадьбу к главе МИД – это хороший политтехнологический ход. Все мировые СМИ обсуждают, как Путин плясал на свадьбе. А не то, о чем три (!) часа после этого говорили Путин с Меркель", – написал Корнейчук у себя в Facebook.

При этом он напомнил, что именно в Германии принимались серьезные решения по Сирии, Украине, Ирану и "Северному потоку-2".

/ facebook.com/Dmitriy.Korneychuk

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсльпроизнес тост на немецком языке, подарил новобрачным картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также выступление Кубанского казачьего хора, после чего отбыл в Берлин, на встречу с Ангелой Меркель.

/ twitter.com/Fake_MIDRF

Ранее западные СМИ писали, что визит Владимира Путина на свадьбу Карин Кнайсль будет уникальным, поскольку может стать символичным возрождением свадебной традиции императоров.

Как сообщалось, Путина пригласили на еще одну европейскую свадьбу. На этот раз российский президент может попать на бракосочетание своего "давнего доброго друга" германского экс-канцлера Герхарда Шредера.

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