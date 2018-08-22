Обнародовано видео с испытания новейших украинских авиаракет

Новейшие РС-80 / скриншот

Государственный концерн "Укроборонпром" успешно завершил проводимый совместно с военными очередной этап государственных испытаний новых неуправляемых авиационных ракет РС-80 "Оскол", разработанных ГАХК "Артем".

По итогам трехдневных испытаний, прошедших на одном из военных полигонов на Черниговщине с участием Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации ВВТ Министерства обороны, было подтверждено соответствие РС-80 основным тактико-техническим характеристикам и возможность их применения с вертолетов, сообщает госконцерн "Укроборонпром".

Читайте такжеКитай провел испытания гиперзвукового оружияДля всесторонней проверки нового ракетного вооружения в различных условиях, осуществлен пуск почти 300 ед. РС-80. Также проведены проверки ракет на безопасность при их использовании, включая обстрел из автоматического оружия, стендовые испытания двигателя и другие тесты.

"На сегодняшний день на ГАХК "Артем" уже готова очередная партия РС-80 для проведения завершающего этапа госиспытаний, по результатам которого должно быть принято решение об усилении украинской армии новым вооружением", — отмечают в госконцерне.

Новые 80-мм РС-80 имеют сверхзвуковую скорость полета и спроектированы для вооружения вертолетов, самолетов, а также наземных платформ: помимо авиации, использование РС-80 предусмотрено также в новых видах боевой техники.

Напомним, в Украине начались испытания нового модернизированного танка. На этот раз танк - не харьковский продукт, а киевский.