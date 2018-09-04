Автоматчики на улицах и тотальные проверки: что происходит в "ДНР" после ликвидации Захарченко

Место ликвидации главаря "ДНР" / Reuters

После ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко в оккупированном Донецке значительно усилено патрулирование улиц вооруженными боевиками.

Как сообщили в пресс-службе ОБСЕ, на бульваре Пушкина, где произошел взрыв, наблюдатели увидели не менее 100 террористов, некоторые были вооружены автоматами. Боевики рассказали, что в центре Донецка якобы проводились "учения по противодействию террористическим актам".

"Мобильные патрули есть по всему городу. Машины на обочинах, автоматчики проверяют паспорта и документы. Задержали вчера молодую пару, проверили сумки и потом отпустили", - рассказал "Лиге" житель Донецка Максим (имя которого изменено в целях безопасности).

По словам другого источника, линейки в школах "ДНР" начались с "минуты молчания".

Он уточнил, что "адекватные жители города говорят, что Захарченко убрали свои, другие верят - "сработали украинские ДРГ".

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Напомним, Захарченко ликвидировали при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

По данным "Коммерсанта", взрывное устройство находилось в торшере или люстре в кафе. Его привели в действие телефонным звонком.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".