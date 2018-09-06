Портников рассказал, почему Захарченко стал смертником

Александр Захарченко

Погибший в результате взрыва в Донецке главарь "ДНР" Александр Захарченко подписал себе смертный приговор в тот самый момент, когда согласился участвовать в авантюре с российской оккупацией Донбасса.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в своей колонке на "Радио Свобода".

"Это - не просто политическая или военная авантюра. Это, прежде всего, откровенный грабеж, возможность завладеть чужим имуществом в условиях фактического отсутствия какого-либо правового пространства. В такой мутной ситуации сталкиваются интересы всех тех, кто может действовать в ситуации правовой неопределенности - спецслужб, чиновников, "дельцов" криминального мира. И тот, кто становится "главным винтиком" всего этого ужасного механизма - всегда смертник или изгнанник. Изгнанником стал Плотницкий, смертником - Захарченко. Все логично и даже символично", - пишет Портников.

По его словам, Россией давно уже правит обычный криминалитет. "И механизмы этого управления возможно обнажаются ненадолго только в минуты заказных убийств - и снова прячутся в мутной воде, уступая место политическим декорациям", - подытожил журналист.

Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

Издание "Коммерсант" сообщало, что взрывное устройство находилось в торшере или люстре в кафе. Его привели в действие телефонным звонком. По информации "МК", бомбу заложили в вывеску с названием кафе "Сепар" снаружи здания, а именно в фигурку Чебурашки в камуфляже.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что за убийством Захарченко стоит "киевский режим". Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия.