Эксперт объяснил, как Украине отомстить России за Донбасс с помощью Сирии

Ракетные обстрелы в Сирии / @arturaskerelis

Украина может создать России крупные проблемы, заодно оттянув ее внимание от Донбасса, если разобьет союз между Россией, Ираном и Турцией, которые на днях приняли декларацию по Сирии. А сделать это украинское государство может как раз с помощью войны в Сирии.

Такое мнение высказал эксперт по международным вопросам Александр Мусиенко, пишет "Обозреватель". При этом он отметил, что союз этих трех стран и так хрупок и недолговечен, ведь у них всех "очень противоположные интересы".

"Вспомните историю. Российская империя постоянно воевала с персами, а затем с Ираном. Иран был частично оккупирован советскими войсками не так давно", – добавил эксперт.

По его словам, если сейчас с новой силой вспыхнут боевые действия в провинции Идлиб, то это сыграет Украине на руку, так как ослабит союз Москвы и Анкары.

"В итоге Россия лишилась бы своего союзника, очень важного для нее, потому что сейчас у России и Турции очень много общего по разным направлениям: атомная станция, газопровод, комплексы С-400... Они весьма активно сотрудничают", – отметил Мусиенко.

Напомним, ранее на росТВ сочинили новый фейк о наступлении ВСУ на Донбассе. Как рассказал пропагандист Александр Сладков в эфире канала "Россия 1", украинские военные в месте вероятного штурма якобы подготовили морги и крематории.

Также координатор группы "Информационно сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук рассказал, что боевики усиленно распространяют слухи о запланированном на 14 сентября широкомасштабном наступлении ВСУ на Донбассе.