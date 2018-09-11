В России похвастались количеством прибывающих к ним украинцев

Граждане Украины продолжают ездить в Россию / ua-01.com

В российском МВД заявили, что большинство прибывающих в их страну иностранцев являются гражданами Украины.

По словам начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Ольги Кирилловой, на территории РФ сегодня находится порядка 2 млн украинцев.

"Кроме того, за 2014-2017 годы и первое полугодие 2018 года гражданство РФ приобрели более 312 тыс. граждан Украины", — цитирует Кириллову Интерфакс.

Чиновница заверила, что миграционный поток к ним из Украины в этом году остался на прежнем уровне.

Напомним, 16 августа глава украинского Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал прекращение транспортного сообщения с Россией. "Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - заявил он.

Министр считает, что такие меры должны обезопасить украинцев, которые "на собственный риск все еще ездят в Россию, где они могут быть похищенными или попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов". "Если мы воюем - нечего туда ездить... Российско-украинской дружбы нет и никогда не было. Была или перманентная оккупация, или просто массовые убийства", - сказал он.

Кроме того, Омелян советовал украинцам начать забирать родственников из России, а также заявлял о необходимости обустройства санитарной границы с отсталой страной.