Закрытые КПП и спецобработка дорог: что происходит на Херсонщине после химических выбросов в Крыму

На заводе в Крыму произошли химические выбросы / Reuters

В связи с химическими выбросами, которые произошли в аннексированном Россией Крыму остаются закрытыми контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" на админгранице с полуостровом.

Спасатели также провели специальную обработку содовым раствором 200 километров дорог в семи населенных пунктах, наиболее пострадавших в результате выбросов на крымском заводе "Титан". Это позволит снизить влияние вредных веществ на людей, сообщает ТСН.

Отметим, что пограничники на КПП пропускают людей из Крыма, которые обращаются за медицинской помощью, а по упрощенной процедуре пересечения на материковую Украину уже попали полсотни жителей аннексированного полуострова.

Напомним, жители Армянска, где расположен завод, продолжают жаловаться на ухудшение самочувствия, едкий запах в воздухе, першение в горле, особенно в вечернее время после выбросов, которые произошли в ночь с 23 на 24 августа.

Подконтрольные Кремлю "власти" Крыма заявили, что причиной выбросов вредного вещества на севере полуострова являются жара и длительное отсутствие осадков.

По данным исследований, причиной загрязнения являются испарения содержимого кислотонакопителя, используемого "Крымским титаном".

Позже стало известно о том, что завод "Крымский титан" полностью остановлен.