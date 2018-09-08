"Цветет и пахнет кислотой": опубликованы фото из пострадавшего от химических выбросов села в Крыму

В Перекопе люди вынуждены ходить в защитных масках.
Опубликованы новые фотографии крымского села Перекоп, которое пострадало в результате химических выбросов из кислотонакопителя завода "Крымский титан".
На снимках, опубликованных на странице в Twitter блогером RoksolanaToday&Крым, показаны люди в медицинских масках, а также растения, пострадавшие от химических выбросов.
"Армянск, с.Перекоп, на отстойке цветет и пахнет кислотой", – говорится в подписи к фотографиям.
Ранее жители крымского Армянска жаловались на плохое самочувствие, выход из строя бытовой техники и непонятный жирный "налет" на поверхностях предметов.
Кроме того, из-за выбросов в Крыму произошло массовое отравление украинских пограничников.
Отметим, что в Крыму заговорили о возможности новых выбросов на химзаводе в Армянске.
А в Херсонской области приняли решение об эвакуации тысяч детей.