"Цветет и пахнет кислотой": опубликованы фото из пострадавшего от химических выбросов села в Крыму

Опубликованы новые фотографии крымского села Перекоп, которое пострадало в результате химических выбросов из кислотонакопителя завода "Крымский титан".

На снимках, опубликованных на странице в Twitter блогером RoksolanaToday&Крым‏, показаны люди в медицинских масках, а также растения, пострадавшие от химических выбросов.

"Армянск, с.Перекоп, на отстойке цветет и пахнет кислотой", – говорится в подписи к фотографиям.

Ранее жители крымского Армянска жаловались на плохое самочувствие, выход из строя бытовой техники и непонятный жирный "налет" на поверхностях предметов.

Кроме того, из-за выбросов в Крыму произошло массовое отравление украинских пограничников.

Отметим, что в Крыму заговорили о возможности новых выбросов на химзаводе в Армянске.

А в Херсонской области приняли решение об эвакуации тысяч детей.