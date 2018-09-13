УПЦ МП заявила о непризнании будущей поместной Украинской православной церкви

УПЦ МП не будет признавать ни новую церковь, ни Томос / church.ua

УПЦ МП не собирается признавать поместную Украинскую православную церковь после дарования ей Томоса от Вселенского патриарха, и готова к противостоянию - так, там уверены, что большинство приходов в Украине "не изменят" московской церкви. Все приходы, которые в будущем могут перейти под руку поместной церкви, заранее объявлены "проблемными".

"Наша Церковь не признает эти действия и не будет сослужить с новой "церковью"…большинство наших верных и приходов останутся в лоне канонической Церкви, не изменят своим пастырям, которых любят и за которыми следуют. Некоторые пойдут, но не много, пойдут главным образом проблемные", - заявил митрополит Антоний (Паканич) в интервью греческому агентству церковных новостей Ромфея, цитирует фрагмент информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

"Политики хотят переименовать УПЦ МП в Российскую церковь в Украине и "хотят сделать нас чужими" - добавил митрополит.

Ранее аналитический центр Atlantic Council написал, что предоставление автокефалии от РПЦ миллионам украинских православных верующих станет таким же знаковым событием, как и выход Украины из СССР. Путинская "мягкая сила" потерпела окончательное поражение.

Напомним, всего за сутки сразу несколько близких к Кремлю телеграм-каналов опубликовали компромат сначала на митрополита Илариона (Алфеева), а затем и на патриарха Кирилла. Отмечается, что на первый взгляд эти инсайды выглядят как информационная атака – учитывая проблемный для России вопрос автокефалии для Украинской православной Церкви и конфликт с Вселенским Патриархатом.

Как сообщалось, РПЦ заговорила о разрыве отношений с Константинополем из-за автокефалии Киева. В РПЦ заявили, что не признают автокефалию УПЦ в стлучае ее предоставления.

Накануне синод РПЦ возмутился назначением двух константинопольских экзархов - представителей патриарха Варфоломея в Украине. В РПЦ считают, что это решение "полностью противоречит остававшейся до сего дня неизменной позиции Константинопольского патриархата и лично патриарха Варфоломея, который неоднократно заявлял, что признает Блаженнейшего митрополита Онуфрия единственным каноническим главой Православной церкви в Украине".

В свою очередь Украинская православная церковь Киевского патриархата горячо поддерживает и приветствует назначение в Киев экзархов (представителей) Вселенского патриарха Варфоломея.