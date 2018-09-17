Названа возможная причина массового отравления школьников в Днепре

Возможно, в Днепре дети отравились из-за того, что в пишеблоке школы не собладали ряд правил / УНИАН

В Днепре количество отравившихся учащихся в общеобразовательной школе №62 возросло до 38, в стационарах областного центра находятся 22 ребенка.

Восемь из заболевших детей лечатся дома, написал заместитель мэра, директор департамента здравоохранения Днепровского горсовета Андрей Бабский в Facebook.

В пищевом блоке школы зафиксирован ряд нарушений, которые, возможно, способствовали возникновению и распространению инфекции, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на данные Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

В частности, специалисты выяснили, что в учебное заведение поступали продукты без сопроводительных документов и маркировки. Также продукты хранились в ненадлежащих условиях.

Ранее сообщалось, что в Днепре в школе №62 произошло массовое отравление учеников. Позже стало известно, что попавшим в больницу поставили предварительный диагноз — острая кишечная инфекция. В учебном заведении до 21 сентября объявили карантин.