Томос об автокефалии: Филарет рассказал о союзниках в УПЦ МП

Патриарх Филарет / фото:focus.ua

С просьбой о предоставлении Томоса об автокефалии УПЦ к Вселенскому патриарху обратились 41 архиерей Киевского патриархата, 12 архиереев Автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата, сообщил патриарх УПЦ КП Филарет.

По его словам, все они выразили желание создать единую поместную церковь. При этом из 10 архиереев Московского патриархата только двое раскрывают свои имена, остальные опасаются реакции со стороны Москвы, рассказал он в интервью "Голосу Америки".

Филарет отметил, что Святейший патриарх будет созывать собор для объединения трех украинских церквей - Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Автокефальной Православной Церкви и Украинской Православной Церкви Московского патриархата.

Читайте такжеВарфоломею развязали руки: эксперты назвали последствия демарша РПЦ

Он также подчеркнул, что наложенная на него в 1997 году анафема имеет политическую подоплеку.

"Анафема накладывается за ересь, за раскол, за отступление от нравственного учения христианского или за грубое нарушение канонов. А я ничего этого не делал. Поэтому претензий ко мне с этой стороны нет", - отметил Филарет.

По его словам, решение о недействительности анафемы должны принять патриарх и синод Константинопольской церкви.

"Второе решение, которое мы ждем, - предоставление Томоса об автокефалии украинской православной церкви на том основании, что Украина является канонической территорией Константинополя, а не Москвы", - добавляет патриарх.

Напомним, на состоявшемся Синоде РПЦ решили, что в храмах Московского патриархата прекращается молитвенное поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея за божественной литургией.

Ранее Вселенский патриархат одобрил назначение своих экзархов (представителей). Константинополь в Киеве будут представлять архиепископ Даниэль Памфилон из Соединенных Штатов и епископ Иларион из Эдмонтона (Канада).

В ответ в РПЦ пригрозили Варфоломею ответом за назначение своих представителей в Киеве.

Кроме того, в РПЦ обвинили Константинопольский патриархат в "грубейшем попрании церковных канонов".

Как известно, Константинополь опубликовал исторические документы об автокефалии УПЦ с подписью Онуфрия.

При этом в УПЦ МП заявили о возможном "гражданском неповиновении", в случае попыток переименования церкви.