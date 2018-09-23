Der Spiegel опубликовал разгромную статью о налоговом мошенничестве в "изнуренной" Украине

ZN.UA

Немецкий еженедельник Der Spiegel опубликовал материал, в котором рассказывается, что из-за развернувшегося в стране налогового мошенничества украинская казна теряет миллиарды евро.

Как передает ИноТВ, при всем этом Брюссель "продолжает выписывать чеки Киеву и просто наблюдает, как украинские предприятия и концерны применяют сомнительные схемы по уходу от налогов" и тем самым элементарно "грабят изнуренную кризисом Украину".

В исследовании, проведенном по заказу фракции "левых" и скандинавских "зеленых" в Европарламенте, пишет издание, ежегодно бюджет Украины не досчитывается порядка 750 млн евро.

Отмечается, что с 2014 года Евросоюз предоставил Украине финансовую помощь в размере 11 млрд евро, но из-за мошенничества с налогами в украинскую казну не поступило порядка 3 млрд евро.

Накануне в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона № 9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019 год", одобренный правительством 14 сентября.

Предполагается, что доходы бюджета Украины в 2019 году составят 1,293 трлн грн при росте ВВП на уровне 3 процентов и снижения инфляции до 7,4 процента.