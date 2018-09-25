Новый разрыв миномета "Молот": названа вероятная причина инцидента

Миномет "Молот" мог разорваться из-за несоблюдения правил хранения боеприпаса, сообщили в пресс-центре ООС / hromadskeradio.org

На Донбассе в районе операции Объединенных сил в результате разрыва миномета "Молот" пострадали двое украинских военнослужащих, а не трое.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 сентября, воины получили легкие касательные ранения, говорится на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

По данным ведомства, вероятно, мина разорвалась, в частности, из-за несоблюдения правил ее хранения.

"... 23 сентября во время выполнения боевой задачи по ведению адекватного ответного огня в канале ствола миномета М120-15 "Молот" разорвалась мина", — отметили в пресс-центре.

Начато производство по ст. 414 ч. 2 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса.

Ранее представитель пресс-центра штаба ООС Алексей Тригуб сообщил, что на Донбассе в результате разрыва миномета "Молот" пострадали трое украинских военнослужащих, их госпитализировали.

Напомним, в начале июля в Ровенской области на военных учениях взорвался "Молот", погибли трое военных, а еще девять человек получили ранения. В Минобороны назвали основной версией трагедии нарушение мер безопасности.