Новый разрыв миномета "Молот": названа вероятная причина инцидента

В результате взрыва двое военных получили легкие касательные ранения, отметили в пресс-центре операции Объединенных сил.
На Донбассе в районе операции Объединенных сил в результате разрыва миномета "Молот" пострадали двое украинских военнослужащих, а не трое.
Инцидент произошел в воскресенье, 23 сентября, воины получили легкие касательные ранения, говорится на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.
По данным ведомства, вероятно, мина разорвалась, в частности, из-за несоблюдения правил ее хранения.
"... 23 сентября во время выполнения боевой задачи по ведению адекватного ответного огня в канале ствола миномета М120-15 "Молот" разорвалась мина", — отметили в пресс-центре.
Начато производство по ст. 414 ч. 2 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса.
Ранее представитель пресс-центра штаба ООС Алексей Тригуб сообщил, что на Донбассе в результате разрыва миномета "Молот" пострадали трое украинских военнослужащих, их госпитализировали.
Напомним, в начале июля в Ровенской области на военных учениях взорвался "Молот", погибли трое военных, а еще девять человек получили ранения. В Минобороны назвали основной версией трагедии нарушение мер безопасности.