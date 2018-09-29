"Ищут пожарные, ищут милиция". Бывший главарь "ДНР" пожаловался на пропажу жены

Павел Губарев / УНИАН

Один из бывших главарей группировки "ДНР" Павел Губарев сообщил о бесследном исчезновении супруги Екатерины.

Соответствующую информацию он обнародовал на своем канале в мессенджере Telegram. "Моя жена Екатерина Губарева пропала. На телефонные звонки не отвечает, в мессенджерах оффлайн", — написал он.

По словам Губарева, его супруга должна была принять участие в съезде общественного движения "Свободный Донбасс", но исчезла по дороге.

К слову, Губарев недавно объявил о том, что планирует участвовать в "выборах" нового главаря "ДНР". Напомним, они были назначены из-за того, что предыдущий лидер донецких боевиков Захарченко был убит в результате 31 августа во временно оккупированном Донецке. Позднее врио главаря "ДНР" был "избран" Денис Пушилин.