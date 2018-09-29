"Вправе наложить на вас проклятие". Стало известно, как и за что патриарх Варфоломей ругал главу РПЦ Кирилла

Патриарх Кирилл и Вселенский патриарх Варфоломей / РПЦ

Во время встречи Вселенского патриарха Варфоломея и главы РПЦ патриарха Кирилла (Гундяева) в стамбульском районе Фанар второй убеждал первого в том, что "в Украине произошел госпереворот и что "Русскую православную церковь поддерживают украинцы".

Об этом свидетельствует стенограмма их разговора, опубликованная на портале orthodoxia.info. Варфоломей заявил своему российскому визави, что украинские священнослужители обратились за томосом об автокефалии − "чтобы быть свободными в религиозном и политическом плане". Иерарх также подчеркнул, что все президенты Украины, кроме Виктора Януковича, приезжали к нему в резиденцию с просьбами об автокефалии.

В ответ Кирилл возразил – мол, "это не представители украинского народа. это те, кто захватил власть в результате государственного переворота во время Майдана". Глава РПЦ полагал, что таким образом нынешние украинские власти пытаются укрепить свое положение через религию.

Читайте также"Не разделить, а объединить". Экзархи Варфоломея озвучили цель приезда в УкраинуКроме того, Варфоломей особо напомнил Кириллу тот факт, что один из самых известных иерархов РПЦ, митрополит Волоколамский Илларион, в своем интервью недвусмысленно намекал на то, что украинские власти подкупили Вселенский патриархат. "Я вас спрашиваю прямо − можете ли вы доказать это? Если вы не можете, вы возносите хулу (клевещете − "Главред") на Материнскую церковь и она тогда вправе наложить на вас проклятие. Это непростительно, когда вы сознательно лжете", − с явным раздражением сказал главе РПЦ Вселенский патриарх.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперты назвали последствия демарша РПЦ перед Вселенским патриархатом из-за томоса для украинской церкви.