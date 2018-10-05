Сенцов написал новое письмо своей сестре

5 октября 2018, 22:30

Сенцов пишет, что его еще на той неделе хотели начать выводить из голодовки.

Сенцов пожаловался, что ему очень досадно проигрывать, но выбора нет
Сенцов пожаловался, что ему очень досадно проигрывать, но выбора нет / facebook.com/denisovaombudsman

Украинский режиссер Олег Сенцов, который вынужденно прервал свою длившуюся 145 дней голодовку, написал письмо своей сестре Наталье Каплан. В нем он писал, что его еще на прошлой неделе должны были начать выводить из голодовки.

"Я вынужден завтра сняться с голодовки. К открытому письму мне добавить нечего. Меня еще на прошлой неделе должны были начать выводить из нее (с голодовки - ред.). Но я немного отсрочил, последнее обследование показало, что "полетели" внутренние органы. В сердце началась аритмия с ишемией, почки забились и в любой момент откажут, печень увеличилась и начала разлагаться, кишечник, мозг - там все", - говорится в письме, пишет Громадське.

Сенцов отметил, что он не хочет проигрывать, но выбора у него нет.

"Я не хочу превращать это все в унизительное зрелище", - написал он.

Читайте также"Угрожали сделать из него овощ": адвокат Сенцова рассказал о настоящих причинах прекращения украинцем голодовкиРанее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что в Российской Федерации незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку. Также сам Сенцов сделал заявление по этому поводу.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Режиссера отравили в колонию города Лабытнанги, он писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая 2018-го объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

В сентябре двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что его состояние значительно ухудшилось, он написал завещание. Потом стало известно, что украинца вывезли из колонии в городскую больницу якобы для проведения планового обследования.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать режиссера. После этого пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков утверждал, что Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.

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