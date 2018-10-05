Сенцов написал новое письмо своей сестре

Сенцов пожаловался, что ему очень досадно проигрывать, но выбора нет / facebook.com/denisovaombudsman

Украинский режиссер Олег Сенцов, который вынужденно прервал свою длившуюся 145 дней голодовку, написал письмо своей сестре Наталье Каплан. В нем он писал, что его еще на прошлой неделе должны были начать выводить из голодовки.

"Я вынужден завтра сняться с голодовки. К открытому письму мне добавить нечего. Меня еще на прошлой неделе должны были начать выводить из нее (с голодовки - ред.). Но я немного отсрочил, последнее обследование показало, что "полетели" внутренние органы. В сердце началась аритмия с ишемией, почки забились и в любой момент откажут, печень увеличилась и начала разлагаться, кишечник, мозг - там все", - говорится в письме, пишет Громадське.

Сенцов отметил, что он не хочет проигрывать, но выбора у него нет.

"Я не хочу превращать это все в унизительное зрелище", - написал он.

Читайте также"Угрожали сделать из него овощ": адвокат Сенцова рассказал о настоящих причинах прекращения украинцем голодовкиРанее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что в Российской Федерации незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку. Также сам Сенцов сделал заявление по этому поводу.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Режиссера отравили в колонию города Лабытнанги, он писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая 2018-го объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

В сентябре двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что его состояние значительно ухудшилось, он написал завещание. Потом стало известно, что украинца вывезли из колонии в городскую больницу якобы для проведения планового обследования.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать режиссера. После этого пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков утверждал, что Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.