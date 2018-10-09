Советник Порошенко рассказал, сколько тысяч тонн боеприпасов успели вывезли со складов в Ичне

Пожары на складах в Ичне / Reuters

Со складов Минобороны Украины вблизи населенного пункта Ичня, что на Черниговщине, еще до начала вспыхнувшего в ночь на 9 октября крупномасштабного пожара успели вывезти 56,5 тысячи тонн боеприпасов.

Соответствующую информацию озвучил Юрий Бирюков, советник президента Петра Порошенко, на своей странице в социальной сети Facebook.

"Со складов в Ичне успели вывезти 56,5 тысяч тонн боеприпасов. Надо было вывезти уже вполовину меньше, а остальное утилизировать, потому что там хранилось много старого. 56,5 тысяч тонн боеприпасов. Это полторы тысячи железнодорожных вагонов, несколько сотен длинных эшелонов. За перевозку боеприпасов Минобороны платит, бесплатно нам никто ничего не перевозит", − написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь с 8 на 9 октября, с понедельника на вторник, вблизи райцентра Ичня в результате большого пожара (охватившего несколько сот гектаров) начали детонировать боеприпасы на складах Минобороны Украины.

В Генштабе ВСУ быстро предложили, что пожар и, соответственно, взрывы могли случиться по причине диверсии.

Затем нардеп из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко публично высказался по поводу того, что в Ичне сдетонировали снаряды из стратегического и дефицитного боезапаса, которые в Украине не производятся в принципе.

Далее, в Сети появились снимки пожара и домов, которые оказались повреждены в результате взрывов в Ичне.