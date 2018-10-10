В Кабмине назвали сумму для ликвидации последствий взрыва в Ичне

Клубы дыма из-за пожаров близ Ични / "112 Украина"

Кабинет министров Украины на финальном этапе обсуждения решения о выделении 100 млн гривен на ликвидацию результатов взрывов снарядов в арсеналах Минобороны близ города Ичня, что на Черниговщине.

Такую информацию озвучил украинский премьер-министр Владимир Гройсман. "Сегодня мы примем решение для того, чтобы выделить 100 миллионов гривен на восстановление в Черниговской области по тем населенным пунктам, где были проблемы или разрушения. Фактические поручения администрации по мобилизации стройматериалов и необходимых специалистов уже предоставлены, сейчас такие резервы сформированы", −заявил чиновник.

Читайте такжеВзрывы на складах под Ичней. Спасатели отчитались о ситуации на арсеналеКроме того, Гройсман рассказал, что деньги на ликвидацию последствий взрывов и пожаров в арсеналах близ Ични будут взяты из резервного фонда Украины. В первую очередь их будут тратить на ремонт поврежденных домов и инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь с 8 на 9 октября, с понедельника на вторник, вблизи райцентра Ичня в результате большого пожара (охватившего несколько сот гектаров) начали детонировать боеприпасы на складах Минобороны Украины.

В Генштабе ВСУ быстро предложили, что пожар и, соответственно, взрывы могли случиться по причине диверсии.

Затем нардеп из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко публично высказался по поводу того, что в Ичне сдетонировали снаряды из стратегического и дефицитного боезапаса, которые в Украине не производятся в принципе.

Далее, в Сети появились снимки пожара и домов, которые оказались повреждены в результате взрывов в Ичне.

Позднее советник президента Порошенко Юрий Бирюков рассказал, сколько тысяч тонн боеприпасов успели вывезли с арсеналов.