Командир взвода охраны арсенала в Ичне дважды за год был оштрафован за пьянство на службе

10 октября 2018, 16:50

Суд дважды выносил ему приговор - в апреле и июне текущего года.

Пожар, Ичня
Охранявшие взорвавшийся арсенал солдаты и офицеры адски пили / "112 Украпина"

Командира охранного взвода арсеналов Министерства обороны Украины около Ични Черниговской области с начала 2018 года два раза штрафовали за пьянство на службе.

Так, в апреле суд оштрафовал на 1 190 гривен командира взвода охраны роты охраны батальона охраны воинской части А-1479 (6-й арсенал Минобороны) Владимира Пастухова за то, что тот находился пьяным в казарме, передают Українськi Новини.

Однако урок не пошел впрок - и в июне Пастухов снова был оштрафован на 3,7 тыс. гривен за пьянство на службе.

Ранее сообщалось, что 9 октября у поселка Дружба на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места ЧП закрыто воздушное пространство, также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж назвал "Главреду" три основные версии взрывов на военном складе — халатность, поджег для сокрытия разворовывания боеприпасов, теракт или диверсия, совершенная силовиками РФ. Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сказал, что взрывы на арсенале устроила российская диверсионная группа

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диверсия Минобороны взрывы Ичня склады боеприпасов
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