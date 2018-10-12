Экологическая катастрофа в Крыму: стала известна причина новых химических выбросов

12 октября 2018, 10:18

Россияне не могут установить фильтры на вентиляционные системы "Крымского титана", которые из-за санкций сложно приобрести.

Крымский титан
В Армянске продолжаются экологические проблемы из-за химических выбросов / Reuters

Новые химические выбросы в Крыму, из-за которых страдают жители Армянска, не связаны с деятельностью "Крымского титана".

Как заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи, проблемный завод на сегодняшний день прекратил работу, однако ликвидировать причины химических выбросов нет возможности.

Он пояснил, что россияне не могут установить фильтры на вентиляционные системы, которые из-за санкций сложно приобрести.

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"Любое загрязнение оно связано с техногенным процессом. Сегодня нельзя говорить о том, что завод начал работать и отходы производства выбрасываются в виде этих грязных веществ. Сегодня завод не работает. И эти проблемы, которые там возникли, в результате аварии, они не могут быть устранены в такой короткий срок. Поэтому, сегодня, можем говорить о том, что эти ощущения, которые у жителей Армянска, возможно, это связано с другим производством", – сказал Куркчи в эфире "Прямого".

Он также рассказал об отсутствии фильтров, которые должны быть в наличии, чтобы оборудовать систему вентиляции на предприятии.

"Можно сказать о том, что в этих условиях, когда действуют санкции, им будет очень трудно найти все составляющие для того, чтобы запустить вентиляционную систему. Мы не можем сказать, что это продукт деятельности завода "Крымский титан", – добавил Куркчи.

Напомним, ранее в Армянске зафиксировали превышение допустимой нормы вредных веществ в атмосфере, в связи с этим из города начали вывозить детей дошкольного и школьного возраста. При этом сообщалось о том, что завод "Титан" полностью прекратил работу.

В Армянске был объявлен режим чрезвычайной ситуации, также стало известно о новых химических выбросах в городе.

Позднее в Крыму заявили о частичном разрушении отстойника химзавода со стороны Украины.

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Крым Армянск химические ожоги
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