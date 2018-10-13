До момента дарования Томоса полиции поручили охрану церквей

Надзирать за церковью временно обязали МВД / Фото: Pixabay

После того, как Синод Вселенского патриархата отменил анафемы предстоятелям УПЦ КП и УАПЦ со стороны РПЦ, а также принял решение продолжать процедуру дарования Украине автокефалии, в Национальной полиции обеспокоились возможными провокациями и захватами церквей со стороны пророссийских сил, которым выгодно раскачать обстановку.

В пятницу 12 октября руководство Нацполиции встретилось с предстоятелями церквей и разослало во все регионы телефонограмы с требованием изучить старые церковные конфликты на своих территориях оперативного обслуживания с целью недопущения новых и провести встречи со священниками разных конфессий, передает "Страна.юа" со ссылкой на источники в МВД.

Параллельно с охраной церквей полиции приказано докладывать о всех случаях религиозных конфликтов в СБУ. Также на полицейских возложили мониторинг ситуации в церковных приходах и пресечение возможных провокаций.

"Страна" опросила работников МВД и выяснила, что некоторые из них приняли нововведение без энтузиазма.

Читайте такжеАвтокефалия УПЦ: в РПЦ заявили о разрыве с Константинополем"Если в церковный конфликт встрянешь, то и сам еще виноватым окажешься. Одни будут обвинять в том, что проявили мягкость и не защитили, а а другие, что действовали слишком жестко и побили "активистов... Необходимость постоянно отвлекаться на мониторинг ситуации вокруг храмов будет оттягивать человеческие ресурсы и раскрываемость преступлений от этого только ухудшится", - в один голос отметили опрошенные изданием полицейские.

Напомним, Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.

Кроме того, УПЦ МП выступила с крайне резким заявлением из-за решений Вселенского Патриархатаи и предложила наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея.