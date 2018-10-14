СМИ "спалили" венгерскую организацию, распространяющую в Сети фейк о преследовании Украиной нацменьшинств

Флаги Венгрии и Украины / news.church.ua

Венгерская общественная организация "Институт Пала Гуттенберга" опубликовала на собственной странице в социальной сети Facebook сообщение провокационного содержания о планах официального Киева полностью запретить языки национальных меньшинств в Украине.

На опубликованную в Интернете листовку на восьми языках, в том числе и на украинском, обратили внимание журналисты портала "Mukachevo.net"

"В Украине живут вместе люди разных национальностей. Руководство страны хочет запретить, сослать языки нацменьшинств. Люди боятся выйти на улицу из-за несправедливого отношения к ним со стороны власти, поэтому просим всех, кто за мирное сосуществование, чтобы все могли спокийно общаться на своем родном языке где бы ты не жил в мире − 25 октября 2018 года в 19.00 зажги свечу в своем окне", – говорится в листовке.

К слову, по данным местным журналистов, "Институт Пала Гуттенберга" − организация, занимающаяся культурными проектами (в частности, сбором книг на венгерском для закарпатских библиотек и организацией фестивалей.

Та самая листовка/ Facebook

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-нардеп от "Свободы" Фарион резко высказалась о закарпатских венграх.