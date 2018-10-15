Под Авдеевкой разгорелся ожесточенный бой между ВСУ и боевиками

Несколько боевиков получили ранения. Однако их число и характер ранений не уточняется.
Вооруженные силы Украины успешно отбили атаку боевиков в районе Авдеевки Донецкой области.
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.
"Сегодня в 5.40, оккупанты пытались проверить на бдительность и прочность один из опорных пунктов ООС в районе Авдеевки. Две группы оккупантов, будучи полностью уверенными, что скрыто выдвигаются к позициям наших войск, подошли на дальность эффективного ведения огня. Передвижение врага постоянно контролировалось наблюдателем Виталием Пархомовичем, дежурные огневые средства готовились к открытию огня. Еще несколько метров, и командир роты лейтенант Роман Санин, дает команду: "Огонь!" Сосредоточенный огонь не оставляет противнику шансов. Оккупанты спешно отступают", - сказано в сообщении.
Отмечается, что несколько боевиков получили ранения. Однако их число и характер ранений не уточняется.
Ранее на Донбассе была обнаружена новейшая российская система связи "Аурига-1,2В".