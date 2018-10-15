Под Авдеевкой разгорелся ожесточенный бой между ВСУ и боевиками

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Вооруженные силы Украины успешно отбили атаку боевиков в районе Авдеевки Донецкой области.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Сегодня в 5.40, оккупанты пытались проверить на бдительность и прочность один из опорных пунктов ООС в районе Авдеевки. Две группы оккупантов, будучи полностью уверенными, что скрыто выдвигаются к позициям наших войск, подошли на дальность эффективного ведения огня. Передвижение врага постоянно контролировалось наблюдателем Виталием Пархомовичем, дежурные огневые средства готовились к открытию огня. Еще несколько метров, и командир роты лейтенант Роман Санин, дает команду: "Огонь!" Сосредоточенный огонь не оставляет противнику шансов. Оккупанты спешно отступают", - сказано в сообщении.

Отмечается, что несколько боевиков получили ранения. Однако их число и характер ранений не уточняется.

Ранее на Донбассе была обнаружена новейшая российская система связи "Аурига-1,2В".