Стало известно, кто именно станет заменой Кучме на переговорах с боевиками в Минске

Переговоры в Минске / ТАСС

В рамках ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске Украину вместо экс-президента Леонида Кучмы будет представлять дипломат Руслан Демченко.

С таким заявлением во вторник, 16 октября, выступила вице-спикер украинского парламента и тоже участник ТКГ Ирина Геращенко, со ссылкой на "Главком".

На данным момент Демченко работает советником президента Украины Петра Порошенко в его администрации. До этого он длительный срок трудился в Министерстве иностранных дел , где и получил серьезный опыт дипломатической службы.

Руслан Демченко / LIGA.net

Напомним, ранее сообщалось о том, что Леонид Кучма окончательно решил покинуть ТКГ. Позднее стало известно, что его преемником может стать другой экс-президент Украины - Виктор Ющенко.