Крушение Су-27: на месте авиакатастрофы нашли "черный ящик"

"Черный ящик" Су-27 подскажет, почему самолет упал / Скриншот видео с youtube.com

Поисковый отряд, работающий на месте трагедии с Су-27 в Винницкой области, смог обнаружить бортовой самописец истребителя - так называемой "черный ящик".

"Вчера произошла трагедия - летчики погибли. Причины аварии пока не известны. Что касается самолета - он в этом году в июле прошел ремонт и мы его получили с завода." Черный ящик "нашли и сейчас проводится расследование", - сообщил министр обороны Степан Полторак, сообщает "Укринформ".

Предполагается, что с помощью записывающего устройства следствие выяснит многие пока не понятные моменты аварии.

Читайте такжеКрушение истребителя "Су-27" на учениях: В военной прокуратуре рассказали о причине инцидентаНапомним, ранее сообщалось о том, что истребитель Су-27 упал в рамках учений Clear Sky 2018, в районе села Уланов на Виннитчине.

По данным ВСУ, самолет упал около 17.00 между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Оба пилота погибли.

Учения "Чистое небо-2018" стартовали в Украине 8 октября. В них, кроме ВСУ принимают участие восемь стран - США, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния. Позднее стало известно, в что результате катастрофы погиб полковник ВСУ. Далее сообщалось о том, что пилоты "Су-27" не сообщали об опасностях и проблемах перед крушением.