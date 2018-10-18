Стали известны новые факты о погибшем в Украине американском пилоте Су-27

Сет Неринг погиб во время первого полета на Су-27 / Фото: Twitter/HansNichols

Погибший во время крушения истребителя Су-27 в Винницкой области пилот Национальной гвардии США Сет Неринг во время рокового полета впервые находился за штурвалом Су-27, и данные учения стали для американца первой заграничной командировкой.

"Имел больше 20 лет опыта работы пилота для ВВС США и Национальной воздушной гвардии Калифорнии", - ответили на запрос Громадського в пресс-службе подразделения Национальной воздушной гвардии Калифорнии.

Отмечается, что Неринг присоединился к армии в декабре 1994 года как начальник экипажа истребителя F-16. Всего за свою карьеру он налетал 2050 часов на истребителях F-16 Viper и 224 часов - на F-15 Eagle, однако на Су-27 в Украине летал впервые.

В Нацгвардии США добавили, что погибший пилот проживал в штате Невада. Он не был женат и не имел детей, дома его ждали мать, отец и сводная сестра. Американские правоохранительные органы намерены присоединиться к расследованию катастрофы.

Напомним, 16 октября в районе села Уланов Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета упал военный самолет Су-27. Оба пилота погибли.

Позднее стало известно, в что результате катастрофы погиб полковник ВСУ. Также сообщалось о том, что пилоты Су-27 не сообщали об опасностях и проблемах перед крушением.