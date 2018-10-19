Кровавая бойня в Керчи: опубликовано новое видео с места расстрела людей в колледже

В керченском колледже произошло массовое убийство / Reuters

На месте массового убийства людей в Керченском политехническом колледже продолжают работу следователи и специалисты. Они осматривают место трагедии, собирают образцы крови с места преступления и документируют произошедшее.

Также эксперты продолжают находить картечь на месте массового расстрела.

Соответствующее видео осмотра места стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета России.

Ранее отец керченского стрелка рассказал о своем сыне Владиславе Рослякове.

Напомним, 17 октября, в Керченском политехническом колледже произошел взрыв. Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

В результате взрыва и стрельбы в колледже в Керчи погиб 21 человек, более 50 были госпитализированы.