Кровавая бойня в Керчи: опубликовано новое видео с места расстрела людей в колледже

Эксперты продолжают находить картечь на месте массового расстрела.
На месте массового убийства людей в Керченском политехническом колледже продолжают работу следователи и специалисты. Они осматривают место трагедии, собирают образцы крови с места преступления и документируют произошедшее.
Также эксперты продолжают находить картечь на месте массового расстрела.
Соответствующее видео осмотра места стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета России.
Ранее отец керченского стрелка рассказал о своем сыне Владиславе Рослякове.
Напомним, 17 октября, в Керченском политехническом колледже произошел взрыв. Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.
В результате взрыва и стрельбы в колледже в Керчи погиб 21 человек, более 50 были госпитализированы.