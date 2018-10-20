В Европе назвали ответственного за смертоносный теракт в Керчи

Ягланд считает, что за взрыв в Керчи ответственна Россия / Фото: Facebook/Людмила Денисова

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия несет ответственность за массовую гибель людей в политехническом колледже Керчи в оккупированном Крыму.

"Генсек СЕ отметил, что именно РФ несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала. А Совет Европы признает, что ситуация в аннексирована Крыму полностью контролируется Россией", - сообщила по итогам беседы с европейским чиновником омбудсмен Людмила Денисова.

По словам украинской правозащитницы, в Европе быстро отреагировали на события в Керчи, как и все остальные резонансные происшествия в Украине.

Напомним, 17 октября, в Керченском политехническом колледже произошел взрыв. Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

В результате взрыва и стрельбы в колледже в Керчи погиб 21 человек, более 50 были госпитализированы.