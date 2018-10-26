Переход на зимнее время в Украине-2018: когда и во сколько переводить часы

26 октября 2018, 07:11

Традиционный переход на зимнее время в Украине в 2018 году произойдет, как обычно, в ночь на последнее воскресенье октября.

часы

Ежегодный перевод часов на зимнее время в Украине в 2018 году как обычно состоится в ночь на последнее воскресенье октября.

Перевод времени в Украине произойдет поздно: необходимо в ночь с 27 на 28 октября в 4 утра перевести стрелки часов на час назад.

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад", — сказано в постановлении Кабинета министров от 1996 года о порядке исчисления времени на территории Украины.

Переход на зимнее время-2018: когда и как украинцам нужно переводить часы

Если у вас большие планы на 28 октября – туристическая поездка, командировка, важная встреча – важно точно планировать время с учетом перевода стрелок. Обладателям смартфонов беспокиться не о чем - их телефоны переведут время автоматически.

История перевода времени

Традиция перехода на летнее и зимнее время досталась Украине в наследство от СССР, где стрелки часов начали переводить только в 1981 году.

В 2011 году в Украине уже была попытка отменить перевод часов, но она оказалась неудачной – под давлением общественности постановление было отменено - и мы продолжаем переходить на зимнее время из-за кратковременности светлой поры суток еще с 1981 года.

Зимнее время является "астрономическим". Переход на летнее и зимнее время впервые ввели в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. Сегодня такая экономия все менее очевидна, поэтому многие страны задумываются о том, чтобы отказаться от данной меры, которая причиняет по большей части неудобство: переход на летнее крадет час сна, а переход на зимнее время - час светлой части дня.

29 августа 2018 года Евросоюз решил отменить переход на летнее и зимнее время после опроса, в ходе которого более 80% респондентов поддержали отмену перевода часов. Чтобы обеспечить плавный переход, Еврокомиссия дала время до апреля 2019 года. Последний обязательный переход на летнее время в Евросоюзе состоится 31 марта 2019 года.

Сейчас более 110 стран мира переходят на летнее и зимнее время.

Как правильно пережить перевод часов

Читайте такжеВрачи посоветовали, как пережить перевод часовТрадиционный плюс перевода времени на зимнее время – возможность поспать на час дольше. Ученые утверждают, что человеческий организм переносит гораздо легче переход на зимнее время, нежели на летнее. Тем не менее, некоторые люди сложнее переносят появившийся дополнительный час – в основном, перевод часов грозит краткосрочной потерей режима сна. В основном, уже спустя неделю после перевода стрелок человек возвращается в привычный ритм, однако поначалу вы можете просыпаться по привычке в старое время, за час до звонка будильника.

Врачи предлагают для безболезненного перехода на зимнее время в 2018 году традиционные рецепты, которые помогают от бессонницы и полезны для крепкого здорового сна;

  • Не перегружать себя физически и эмоционально;
  • Побольше проводить времени на свежем воздухе и проветривать помещение, запуская кислород;
  • Пить меньше алкоголя и есть перед сном тяжелую пищу;
  • Начиная со второй половины дня не пейте напитки, содержащие кофеин, также стоит отказаться от крепкого чая;
  • Ложиться спать на 15 минут раньше обычного за неделю до перевода стрелок.

B первые нeсколько дней пoсле перевода времени люди чyвствуют усталость, y тех, ктo испытывает пpоблемы с кровообращением, мoгут обостриться хронические заболевания, пoвышается риск инфарктов. Kроме этого, пoсле перевода времени cнижается концентрация внимaния, это cвязано с переменой oсвещения, к кoторому люди пpивыкли, а вeдь свет oчень важен для pегулирования ритма cна, он кaк датчик времени.

Теперь вы знаете, когда переводят часы в Украине на зимнее время в 2018 году.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
зимнее время перевод часов переход на зимнее время
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:19
Названы убытки портов Украины из-за действий России в Азовском море
07:11
Переход на зимнее время в Украине-2018: когда и во сколько переводить часы
06:58
Путин зря трясет своей ядерной дубиной, у Запада - длиннее и толще мнение
06:42
Медик предупредила о страшных последствиях бессонницы
06:18
Политолог объяснил, как выход США из договора о ракетах сыграет на руку Москве
06:03
Ученые развенчали популярный миф об оральном сексе
05:41
"Начнем воевать головой - станет легче": эксперт объяснил, что делать Украине с Россией
05:12
Тина Кароль засветила стройные ноги в платье с высоким разрезом
04:37
Полтергейст разбушевался. Мужчина восемь раз обокрал бывшую жену под видом "привидения"
04:06
Эксперт спрогнозировал последствия нового газового повышения Видео
03:31
Семиклассница забеременела от друга, "помогавшего" делать уроки
02:48
Джастину Тимберлейку запретили петь
02:17
Сеть взорвал учитель из Одессы, который преподает физику на YouTube Видео
01:49
В Укрзализныци озвучили позицию по отмене поездов из Украины в Россию
01:27
Коллеги Поплавской по "Дизель шоу" опубликовали трогательное видео совместного досуга Видео
01:01
"Польша создает ситуацию": Климкин объяснил очереди на украинско-польской границе
00:39
Динамо-Ренн – 2:1. Киевляне в меньшинстве обыграли французскую команду. Видео голов Видео
00:13
"Песня с надрывом": певица Alyosha впечатлила сексуальным образом в новом клипе Видео
25 октября, четверг
23:47
США снова пригрозили Турции тяжелыми последствиями в случае покупки С-400 у РФ
23:43
У Мертвого моря школьный автобус смыло селевыми потоками, много погибших
23:25
Геращенко прокомментировала заявление Хуга по Донбассу
23:23
"Автокефалия - не ваше дело": мусульмане Украины ответили на заявление муфтия РФ
22:51
В Днепре праворадикалы из С14 облили краской памятник комсомольцам
22:43
Видели, но не увидели: СММ ОБСЕ сделала возмутительное заявление по Донбассу
22:05
Российский политолог озвучил последствия провала переговоров между РФ и США по ракетам
21:59
Лига Европы: "Карабах" - "Ворскла" 0:1 - обзор матча, видео голов
21:26
В НАТО призвали США не разрывать "ракетный договор" с Россией
21:14
В Молдове пытаются уйти от визита патриарха РПЦ Кирилла
20:51
Венгрия в Брюсселе заявила об ухудшении отношений с Украиной
20:42
"Украинцы имеют право на автокефалию": Варфоломей резко ответил РПЦ
20:11
В Берегово ректор венгерского университета сравнила украинцев с фашистами
19:51
Адресатами бомб в США стали экс-вице-президент Джо Байден и актер Роберт де Ниро Видео
19:32
В Житомирской области запретили песни и фильмы на русском языке
19:21
Ученые нашли неожиданную смертельную опасность высокого роста
19:21
Супермодель Джиджи Хадид засветила бюст ради фотосессии на пляже Фото
19:17
В Черновцах полиция "накрыла" подпольный завод по производству "паленого" кофе
19:00
В киевский суд направили дело против Жириновского и депутатов Госдумы
18:48
Экс-министр здравоохранения расцарапал активисту шею в прямом эфире - видео Видео
18:14
Пограничники сообщают о наличии в Азовском море не менее 120 кораблей РФ - СМИ
18:05
"Чтоб надежно стоял урожай": В Сеть выложили календарь с полуголыми немецкими фермершами Фото
17:47
"Шнуровпорт": Россияне нашли возможность увековечить Сергея Шнурова
17:38
Нурмагомедову и Макгрегору продлили дисквалификацию
16:57
Гибель Поплавской: в полиции рассказали о грязной спекуляции на имени звезды "Дизель шоу" Видео
16:57
Начались аресты подозреваемых в хищении 20 миллионов долларов из госбанка
16:29
В России легкий дождь "размыл" стадион к ЧМ-2018 за 16 миллиардов
16:22
Томос об автокефалии: РПЦ обвинила украинскую церковь в разжигании "гражданской войны" Видео
16:02
Обессиленная под капельницей: Светлана Лобода показала первое фото после операции
15:59
Порошенко прокомментировал присуждение Сенцову премии Сахарова и связал несвязуемое
15:57
Патриарх Филарет предложил митрополиту Макария публично решить все споры и вопросы
15:44
"Газпром" оспорил в арбитраже штраф Украины в 6 млрд долларов Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхивМобильная версия
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять