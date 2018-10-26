Переход на зимнее время в Украине-2018: когда и во сколько переводить часы

Ежегодный перевод часов на зимнее время в Украине в 2018 году как обычно состоится в ночь на последнее воскресенье октября.

Перевод времени в Украине произойдет поздно: необходимо в ночь с 27 на 28 октября в 4 утра перевести стрелки часов на час назад .

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад", — сказано в постановлении Кабинета министров от 1996 года о порядке исчисления времени на территории Украины.

Переход на зимнее время-2018: когда и как украинцам нужно переводить часы

Если у вас большие планы на 28 октября – туристическая поездка, командировка, важная встреча – важно точно планировать время с учетом перевода стрелок. Обладателям смартфонов беспокиться не о чем - их телефоны переведут время автоматически.

История перевода времени

Традиция перехода на летнее и зимнее время досталась Украине в наследство от СССР, где стрелки часов начали переводить только в 1981 году.

В 2011 году в Украине уже была попытка отменить перевод часов, но она оказалась неудачной – под давлением общественности постановление было отменено - и мы продолжаем переходить на зимнее время из-за кратковременности светлой поры суток еще с 1981 года.

Зимнее время является "астрономическим". Переход на летнее и зимнее время впервые ввели в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. Сегодня такая экономия все менее очевидна, поэтому многие страны задумываются о том, чтобы отказаться от данной меры, которая причиняет по большей части неудобство: переход на летнее крадет час сна, а переход на зимнее время - час светлой части дня.

29 августа 2018 года Евросоюз решил отменить переход на летнее и зимнее время после опроса, в ходе которого более 80% респондентов поддержали отмену перевода часов. Чтобы обеспечить плавный переход, Еврокомиссия дала время до апреля 2019 года. Последний обязательный переход на летнее время в Евросоюзе состоится 31 марта 2019 года.

Сейчас более 110 стран мира переходят на летнее и зимнее время.

Как правильно пережить перевод часов

Читайте такжеВрачи посоветовали, как пережить перевод часовТрадиционный плюс перевода времени на зимнее время – возможность поспать на час дольше. Ученые утверждают, что человеческий организм переносит гораздо легче переход на зимнее время, нежели на летнее. Тем не менее, некоторые люди сложнее переносят появившийся дополнительный час – в основном, перевод часов грозит краткосрочной потерей режима сна. В основном, уже спустя неделю после перевода стрелок человек возвращается в привычный ритм, однако поначалу вы можете просыпаться по привычке в старое время, за час до звонка будильника.

Врачи предлагают для безболезненного перехода на зимнее время в 2018 году традиционные рецепты, которые помогают от бессонницы и полезны для крепкого здорового сна;

Не перегружать себя физически и эмоционально;

Побольше проводить времени на свежем воздухе и проветривать помещение, запуская кислород;

Пить меньше алкоголя и есть перед сном тяжелую пищу;

Начиная со второй половины дня не пейте напитки, содержащие кофеин, также стоит отказаться от крепкого чая;

Ложиться спать на 15 минут раньше обычного за неделю до перевода стрелок.

B первые нeсколько дней пoсле перевода времени люди чyвствуют усталость, y тех, ктo испытывает пpоблемы с кровообращением, мoгут обостриться хронические заболевания, пoвышается риск инфарктов. Kроме этого, пoсле перевода времени cнижается концентрация внимaния, это cвязано с переменой oсвещения, к кoторому люди пpивыкли, а вeдь свет oчень важен для pегулирования ритма cна, он кaк датчик времени.

Теперь вы знаете, когда переводят часы в Украине на зимнее время в 2018 году.