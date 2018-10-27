Украинцы пересаживаются на "дровомобили" из-за высоких цен на топливо

Украинцы пересаживаются на "дровомобили" / Скриншот ТСН

В Украине стремительный рост цен на топливо вынуждает людей искать альтернативу бензину и солярке.

Пенсионер Николай Петрович после стремительного подорожания горючего переоборудовал свой "Мерседес" и теперь ездит на дровах.

По словам изобретателя, его авто может разгоняться до 100 км/ч и при этом потреблять три ведра дров на 100 километров.

Пенсионер возвращаться к традиционным видам горючего не собирается – его улучшенный "Мерседес" уже выступает эталоном для желающих строить "дровомобили".

По словам фермера Виталия, себестоимость его клубней картофеля на 70% состоит из стоимости топлива, а после осеннего скачка цен продукция подорожает минимум на гривну.

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"Это такая штука, что без топлива – никуда. Техника есть и заправляться нужно. Без топлива техника не работает", - говорит он.

Тракторист с Полтавщины Сергей говорит, что его американский трактор работает круглосуточно и потребляет полторы тонны солярки в сутки. Поэтому стремительное подорожание ощутимо ударило по карману, передает ТСН.

"Видимо, кто-то набивает карманы, потому что если взять в других странах соотношение, то у нас намного дороже получается", - говорит он.

Ранее сообщалось о том, что новый курс доллара взвинтит цены на бензин.